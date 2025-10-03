UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи

Ілюстративне фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Полтаву атакують ракети, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та телеканал "Суспільне".

Перша інформація про пуски крилатих ракет на Полтаву з'явилась близько 01:00 у Telegram повітряних сил ЗСУ.

Вона оновлювалась кілька разів.

Так виглядала карта повітряних тривог: 

Як пишуть моніторингові Telegram-канали, було застосовано крилаті ракети наземного базування, ймовірно 9м727-729 "Іскандер-К". 

У той же час телеканал "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомив про вибухи в Полтаві. 

Офіційної інформації станом на 01:40 щодо вибухів не надходило. 

Оновлено о 02:08

ЗМІ та моніторингові канали знову повідомляють про вибухи у Полтаві. 

Де оголошено повітряну тривогу

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч проти 3 жовтня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Повідомлення свідчать про посилення активності повітряних загроз у центральних і північно-східних областях країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваРакетна атака