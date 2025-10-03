Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы

Первая информация о пусках крылатых ракет на Полтаву появилась около 01:00 в Telegram воздушных сил ВСУ.

Она обновлялась несколько раз.

Так выглядела карта воздушных тревог:

Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, были применены крылатые ракеты наземного базирования, вероятно 9м727-729 "Искандер-К".

В то же время телеканал "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщил о взрывах в Полтаве.

Официальной информации по состоянию на 01:40 по взрывам не поступало.

Обновлено в 02:08

СМИ и мониторинговые каналы снова сообщают о взрывах в Полтаве.

Обновлено в 02:30

В Полтаве прозвучала серия взрывов, сообщает "Суспільне".