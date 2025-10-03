Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы

Полтаву атакуют ракеты, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и телеканал "Суспільне".
Первая информация о пусках крылатых ракет на Полтаву появилась около 01:00 в Telegram воздушных сил ВСУ.
Она обновлялась несколько раз.
Так выглядела карта воздушных тревог:
Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, были применены крылатые ракеты наземного базирования, вероятно 9м727-729 "Искандер-К".
В то же время телеканал "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщил о взрывах в Полтаве.
Официальной информации по состоянию на 01:40 по взрывам не поступало.
Обновлено в 02:08
СМИ и мониторинговые каналы снова сообщают о взрывах в Полтаве.
Обновлено в 02:30
В Полтаве прозвучала серия взрывов, сообщает "Суспільне".
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 3 октября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.
Сообщения свидетельствуют об усилении активности воздушных угроз в центральных и северо-восточных областях страны.