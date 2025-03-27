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Полтава під атакою "Шахедів": в місті вибухи та проблеми зі світлом

Фото: Полтава під атакою "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Полтаві пролунали вибухи, містяни чують звуки "Шахедів". У частині міста зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута та місцеве ЗМІ "Зміст. Полтава".

За даними місцевих жителів сьогодні надвечір в Полтаві було чутно серію вибухів. Очевидці також повідомляли про звуки "Шахедів" над містом.

Водночас після вибухів в місті було зафіксовано проблеми зі світлом.

Начальник Полтавської ОВА заявив, що станом на 22:47 вже відомо про влучання ворожих дронів.

"Полтавська громада під атакою ворожих БпЛА. Попередньо є влучання. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Деталі зʼясовуємо", - розповів він.

Обстріли України

Зауважимо, що Російська Федерація ввечері четверга, 27 березня знову запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України.

Детальніше про те, де є небезпека, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що звуки вибухів чули не лише в Полтаві. Ворожа армія вже вдарила дронами-камікадзе по Запоріжжю та області.

Через ворожу атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо також, що в ніч на 27 березня Росія випустила по Україні майже сотню дронів та ракету "Іскандер".

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