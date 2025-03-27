Полтава під атакою "Шахедів": в місті вибухи та проблеми зі світлом

За даними місцевих жителів сьогодні надвечір в Полтаві було чутно серію вибухів. Очевидці також повідомляли про звуки "Шахедів" над містом.

Водночас після вибухів в місті було зафіксовано проблеми зі світлом.

Начальник Полтавської ОВА заявив, що станом на 22:47 вже відомо про влучання ворожих дронів.

"Полтавська громада під атакою ворожих БпЛА. Попередньо є влучання. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Деталі зʼясовуємо", - розповів він.