Полтава под атакой "Шахедов": в городе взрывы и проблемы со светом

По данным местных жителей сегодня вечером в Полтаве было слышно серию взрывов. Очевидцы также сообщали о звуках "Шахедов" над городом.

В то же время после взрывов в городе были зафиксированы проблемы со светом.

Начальник Полтавской ОВА заявил, что по состоянию на 22:47 уже известно о попадании вражеских дронов.

"Полтавская община под атакой вражеских БпЛА. Предварительно есть попадания. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", - рассказал он.