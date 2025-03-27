Полтава под атакой "Шахедов": в городе взрывы и проблемы со светом

В Полтаве прогремели взрывы, горожане слышат звуки "Шахедов". В части города исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута и местное СМИ"Зміст. Полтава".
По данным местных жителей сегодня вечером в Полтаве было слышно серию взрывов. Очевидцы также сообщали о звуках "Шахедов" над городом.
В то же время после взрывов в городе были зафиксированы проблемы со светом.
Начальник Полтавской ОВА заявил, что по состоянию на 22:47 уже известно о попадании вражеских дронов.
"Полтавская община под атакой вражеских БпЛА. Предварительно есть попадания. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", - рассказал он.
Заметим, что Российская Федерация вечером четверга, 27 марта снова запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины.
Подробнее о том, где есть опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что звуки взрывов слышали не только в Полтаве. Вражеская армия уже ударила дронами-камикадзе по Запорожью и области.
Из-за вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект.
Напомним также, что в ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине почти сотню дронов и ракету "Искандер".
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