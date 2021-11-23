Полсотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши

В Польше за последние сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, штурмовать рубеж пыталась группа из 50 мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.
"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", - говорится в сообщении.
Как отметили в польском Министерстве национальной обороны, штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики. Однако эту очередную попытку удалось предотвратить.
Вместе с тем в Польше пограничники выдали 66 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.
Напомним, вчера в Польше заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны.
Добавим, вчера мигранты пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. Так, группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в районе села Дубиче-Церкевне.