Польскую границу попытались прорвать нелегалы с территории Беларуси. Пострадал пограничник

Польскую границу попыталась прорвать группа нелегалов с территории Беларуси. При их задержании пострадал пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение погранслужбы Польши в Twitter .

Отмечается, что одна из попыток прорыва границы произошла в субботу, 8 января. Группа из 10 человек хотела проникнуть на польскую территорию, но была остановлена пограничниками.

Следующая попытка произошла в ночь на 9 января. Пограничники задержали 33 иностранцев. При этом пострадал один из военнослужащих. Его госпитализировали. Других подробностей в погранслужбе не приводят.