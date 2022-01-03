ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Очередная попытка прорыва границы. Польских пограничников забросали камнями

Новина українською →
Варшава, Понедельник 03 января 2022 13:57
Очередная попытка прорыва границы. Польских пограничников забросали камнями Фото: на границе с Беларусью забросали камнями польских пограничников (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Польских пограничников на границе с Беларусью забросали камнями. Произошла очередная попытка прорыва границы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF4.

Четверо людей с белорусской стороны пытались попасть на территорию Республики Польша.

"В то время, однако, два человека в штатском - но в кепках с маркировкой, напоминали маркировки белорусских служб - ножницами разрезали забор. Тогда в польские патрули начали бросать камни и ветки", - рассказала пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

Четырех мужчин после пересечения границы задержали. Ни один из них не ходатайствовал о международной помощи, их сопроводили обратно к линии границы.

Как отмечается, позже в тот же день польские пограничники заметили белорусских солдат, которые перерезали ограждение, а неподалеку была группа мигрантов, которые пошли прочь, когда увидели польский патруль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь
NEWS
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году