Польський кордон спробували прорвати нелегали з території Білорусі. Постраждав прикордонник

Польський кордон спробувала прорвати група нелегалів з території Білорусі. При їх затриманні постраждав прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прикордонної служби Польщі в Twitter .

Відзначається, що одна зі спроб прориву кордону сталася в суботу, 8 січня. Група з 10 осіб хотіла проникнути на польську територію, але була зупинена прикордонниками.

Наступна спроба сталася в ніч на 9 січня. Прикордонники затримали 33 іноземців. При цьому постраждав один з військовослужбовців. Його госпіталізували. Інших подробиць в прикордонній службі не наводять.