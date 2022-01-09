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Польський кордон спробували прорвати нелегали з території Білорусі. Постраждав прикордонник

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польський кордон спробувала прорвати група нелегалів з території Білорусі. При їх затриманні постраждав прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прикордонної служби Польщі в Twitter.

Відзначається, що одна зі спроб прориву кордону сталася в суботу, 8 січня. Група з 10 осіб хотіла проникнути на польську територію, але була зупинена прикордонниками.

Наступна спроба сталася в ніч на 9 січня. Прикордонники затримали 33 іноземців. При цьому постраждав один з військовослужбовців. Його госпіталізували. Інших подробиць в прикордонній службі не наводять.

Нагадаємо, 3 січня польських прикордонників закидали камінням при спробі прорватися через кордон.

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