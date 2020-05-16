С полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини". Его работа возобновляется согласно распоряжению правительства от 13 мая № 542-р.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. В настоящее время людей пропускают только в пешем порядке, поскольку работа автомобильного направления не была восстановлена.

"По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину в обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для украинцев по выходу с территории Украины нет.

"Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина", - резюмируется.

Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, разрешив открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. При этом в постановлении не указывалась дата открытия ПП.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского проинформировали, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь.