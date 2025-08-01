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Польський злотий знову подешевшав до гривні

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 16:05
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Польський злотий знову подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1425 гривень за 1 злотий (-0,0311 грн).
Польський злотий знову подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).

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