Польский злотый снова подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,1425 гривен за 1 злотый (-0,0311 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс упал на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.
Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).
Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).