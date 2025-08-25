Польський злотий значно подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3725 гривень за 1 злотий (0,1336 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс зріс на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).