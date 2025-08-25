ua en ru
Польский злотый значительно подорожал к гривне

Украина, Понедельник 25 августа 2025 15:59
Польский злотый значительно подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 14 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3725 гривен за 1 злотый (0,1336 грн).
Польский злотый значительно подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).

