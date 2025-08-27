ua en ru
Польський злотий різко подешевшав до гривні

Україна, Середа 27 серпня 2025 16:00
UA EN RU
Польський злотий різко подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 11 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2103 гривень за 1 злотий (-0,1182 грн).
bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3222 гривень за 1 долар (-0,0825 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,88 гривень за 1 євро (-0,3855 грн).

