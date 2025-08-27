ua en ru
Польский злотый резко подешевел к гривне

Украина, Среда 27 августа 2025 16:00
Польский злотый резко подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2103 гривен за 1 злотый (-0,1182 грн).
Польский злотый резко подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3222 гривен за 1 доллар (-0,0825 грн).

Официальный курс евро составит 47,88 гривен за 1 евро (-0,3855 грн).

