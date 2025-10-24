ua en ru
Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 15:59
Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4931 гривень за 1 злотий (+0,0277 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з кінця січня.

Офіційний курс на 27 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9969 гривень за 1 долар (+0,0999 грн).

Вищим курс був тільки 29 січня 2025 року - 42,0195 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,7668 гривень за 1 євро (+0,2166 грн).

Національний банк України Польща
