Главная » Бизнес » Финансы

Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Пятница 24 октября 2025 15:59
Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4931 гривен за 1 злотый (+0,0277 грн).
bank.gov.ua

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.

Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9969 гривен за 1 доллар (+0,0999 грн).

Выше курс был только 29 января 2025 года - 42,0195 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 48,7668 гривен за 1 евро (+0,2166 грн).

Национальный банк Украины Польша
