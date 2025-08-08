Польський злотий дорожчає до гривні третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3362 гривень за 1 злотий (+0,0065 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль і впав до мінімуму з середини квітня.
Офіційний курс на 11 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3895 гривень за 1 долар (-0,0669 грн). Це мінімальний рівень з 19 квітня (41,3825 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,1939 гривень за 1 євро (-0,0821 грн).