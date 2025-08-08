Польский злотый дорожает к гривне третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3362 гривен за 1 злотый (+0,0065 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд и упал до минимума с середины апреля.
Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3895 гривен за 1 доллар (-0,0669 грн). Это минимальный уровень с 19 апреля (41,3825 гривен).
Официальный курс евро составит 48,1939 гривен за 1 евро (-0,0821 грн).