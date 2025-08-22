Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2389 гривень за 1 злотий (-0,0473 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.