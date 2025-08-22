Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2389 гривен за 1 злотый (-0,0473 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.