Польский Жешув первым получил звание города-спасителя, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь главы украинского государства в Раде, которую в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига .

"Я ввел специальное почетное звание - город-спасатель - для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам. От имени всего Украинского народа я выражаю признательность Жешуву - первому городу-спасителю", - заявил Зеленский во время своей речи.

Стоит отметить, что Жешув находится в 100 километрах от границы с Украиной. Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.