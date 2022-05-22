Польский Жешув первым получил звание города-спасителя, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание города-спасителя польскому Жешуву. Соответствующий приказ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь главы украинского государства в Раде, которую в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
"Я ввел специальное почетное звание - город-спасатель - для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам. От имени всего Украинского народа я выражаю признательность Жешуву - первому городу-спасителю", - заявил Зеленский во время своей речи.
Стоит отметить, что Жешув находится в 100 километрах от границы с Украиной. Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.
Напомним, сегодня, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. В своей речи глава польского государства пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина намерена предоставить особый правовой статус польским гражданам. Он упросит легальное пребывание и работу в нашей стране.
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