Польський Жешув першим отримав звання міста-рятівника, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову голови української держави в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга .

"​Я запровадив спеціальне почесне звання - місто-рятівник - для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам. Від імені всього Українського народу я висловлю вдячність Жешову - першому місту-рятівнику", - заявив Зеленський під час своєї промови.

Варто зазначити, що Жешув знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Україною. Саме це місто першим прийняло основний потік українських біженців.