RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польський Жешув першим отримав звання міста-рятівника, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (rbc.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міста-рятівника польському Жешуву. Відповідний наказ він підписав перед візитом президента Польщі Анджея Дуди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову голови української держави в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"​Я запровадив спеціальне почесне звання - місто-рятівник - для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам. Від імені всього Українського народу я висловлю вдячність Жешову - першому місту-рятівнику", - заявив Зеленський під час своєї промови.

Варто зазначити, що Жешув знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Україною. Саме це місто першим прийняло основний потік українських біженців.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. У своїй промові голова польської держави пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна має намір надати особливий правовий статус польським громадянам. Він упросить легальне перебування і роботу в нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаПольшаАнджей Дуда