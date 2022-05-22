Особый статус польских граждан в Украине: Зеленский раскрыл детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь президента Владимира Зеленского в Раде, которую в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

В частности, Зеленский поблагодарил польский Сейм за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины, согласно которому украинские беженцы получили практически такие же права и возможности, как и поляки.

"Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека и социальные гарантии. Это большой шаг и жест великой души, на которые способен только друг Украины. И этот шаг не останется односторонним. В ближайшее время я подам в Верховную раду Украины аналогичный - зеркальный - проект. Дай Бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в таких условиях, в условиях войны", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что такие законы имеют большое символическое значение.