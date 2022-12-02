Польський Сейм провалив голосування за визнання Росії державою-спонсором тероризму

"Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", - вказано в поправці.

Перед голосуванням резолюції опозиція попросила оголосити перерву у зв'язку із внесенням поправки. З

Опозиційні депутати вимагали поставити на голосування ухвалену в комітеті резолюцію, з опозиційних трибун лунали вигуки: "Російська агентура!". Спікер Сейму підсумувала, що це "один великий скандал", і наказала перейти до наступних голосувань.

Ми не можемо голосувати за резолюцію, тому що ви витягли картки, рішення немає

Щодо того, коли польський Сем може повернутися до повторного розгляду резолюції, поки не відомо.