Польский Сейм провалил голосование за признание России государством-спонсором терроризма

В Польше Сейм не смог принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Этому помешала внесенная правящей партией поправка, принятие которой заблокировала оппозиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Российская Федерация несет прямую ответственность за сбитие самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске (Россия)1 в апреле которой погибли 96 находившихся на борту человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента", - указано в поправке.
Перед голосованием резолюции оппозиция попросила объявить перерыв в связи с поправкой.
Оппозиционные депутаты потребовали поставить на голосование принятую в комитете резолюцию, с оппозиционных трибун звучали возгласы: "Российская агентура!" Спикер Сейма подытожила, что это "один большой скандал", и приказала перейти к следующим голосованиям.
Мы не можем голосовать за резолюцию, потому что вы вытащили карточки, решения нет
Что касается того, когда польский Сэм может вернуться к повторному рассмотрению резолюции, пока не известно.
Напомним, что в конце октября Сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом. Тогда решение было принято единогласно.
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