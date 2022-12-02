Польский Сейм провалил голосование за признание России государством-спонсором терроризма

"Российская Федерация несет прямую ответственность за сбитие самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске (Россия)1 в апреле которой погибли 96 находившихся на борту человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента", - указано в поправке.

Перед голосованием резолюции оппозиция попросила объявить перерыв в связи с поправкой.

Оппозиционные депутаты потребовали поставить на голосование принятую в комитете резолюцию, с оппозиционных трибун звучали возгласы: "Российская агентура!" Спикер Сейма подытожила, что это "один большой скандал", и приказала перейти к следующим голосованиям.

Мы не можем голосовать за резолюцию, потому что вы вытащили карточки, решения нет

Что касается того, когда польский Сэм может вернуться к повторному рассмотрению резолюции, пока не известно.