Польский Сейм провалил голосование за признание России государством-спонсором терроризма

В Польше Сейм не смог принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Этому помешала внесенная правящей партией поправка, принятие которой заблокировала оппозиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Известно, что проекты резолюций о признании России поддерживающим терроризм государством подали клубы "Левых" и "ПиС". Над проектами работал комитет по иностранным делам.

Так, в четверг Сейм должен был проголосовать за резолюцию о признании России поддерживающим терроризм государством. Во время вечерних дебатов перед голосованием клубы и круги единодушно высказались в поддержку резолюции. Во время дебатов в проект была подана поправка от "ПиС", вызвавшая возражение оппозиции.

"Российская Федерация несет прямую ответственность за сбитие самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске (Россия)1 в апреле которой погибли 96 находившихся на борту человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента", - указано в поправке.

Перед голосованием резолюции оппозиция попросила объявить перерыв в связи с поправкой. Заместитель докладчика комитета по иностранным делам Павел Коваль заявил, что поправка "разрушает компромисс", произведенный в комитете.

Затем было проведено голосование за поправку в постановление. Проголосовало 226 депутатов, за - 225, против - 0, воздержался один. Впрочем, оппозиция не участвовала в голосовании, поэтому кворума не было.

Оппозиционные депутаты потребовали поставить на голосование принятую в комитете резолюцию, с оппозиционных трибун звучали возгласы: "Российская агентура!" Спикер Сейма подытожила, что это "один большой скандал", и приказала перейти к следующим голосованиям.

" Мы не можем голосовать за резолюцию, потому что вы вытащили карточки, решения нет ", - объявила спикер Сейма Эльжбета Витек.

Что касается того, когда польский Сэм может вернуться к повторному рассмотрению резолюции, пока не известно.