Польський міністр звернувся до фермерів перед повною блокадою кордону з Україною

Секерський попередив, що повне закриття кордону може сприяти зупиненню експорту польських товарів до України і, як наслідок, призвести до скорочення багатьох робочих місць.

Міністр нагадав про те, що Польща вже заборонила ввезення з України зернових, ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки.

Секерський заявив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, фрукти, мед, яблучний сік, олії".

За його словами, "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним із пріоритетів міністерства".

Міністр запевнив, що його кабінет хоче вирішувати проблеми разом із фермерами, та запросив їх до переговорів. "Ми б хотіли, щоб результатом нашої спільної роботи стала угода про вирішення поточних проблем та розроблення програми на майбутнє", - написав він.

Він також закликав протестувальників стежити за тим, щоб їхня діяльність завдавала якнайменше неприємностей суспільству.

Секерський запевнив, що міністерство звертається по додаткові кошти для допомоги фермерам.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Станом на 19 лютого з боку Польщі на кордоні з Україною було заблоковано шість із дев'яти пунктів пропуску, у чергах перебувало майже 3000 вантажівок.

Фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.