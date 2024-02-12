На польських фермерів поскаржилися до поліції через розсипане українське зерно

Посольство України в Польщі звернулося до місцевої поліції черезрозсипане польськими фермерами зерно з українських тірів, які рухалися транзитом до Литви. Поліція вже відкрила провадження.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

"Посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", - написав він.

За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

Як зазначив посол, такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, "не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації".

"Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", - додав Зварич.

Інцидент з зерном

Нагадаємо, польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Фермери почали блокаду минулого тижня, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Раніше польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.