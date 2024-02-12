ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На польських фермерів поскаржилися до поліції через розсипане українське зерно

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 11:51
UA EN RU
На польських фермерів поскаржилися до поліції через розсипане українське зерно Фото: Поліція відкрила справу через розсипане зерно (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Олександр Білоус

Посольство України в Польщі звернулося до місцевої поліції черезрозсипане польськими фермерами зерно з українських тірів, які рухалися транзитом до Литви. Поліція вже відкрила провадження.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину", - написав він.

За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

Як зазначив посол, такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, "не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації".

"Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", - додав Зварич.

Інцидент з зерном

Нагадаємо, польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Фермери почали блокаду минулого тижня, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Раніше польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.

Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща зерновий коридор
NEWS
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги