У Польщі анонсували повну блокаду кордону з Україною з 20 лютого: що говорять у ДПСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн", - сказав він

Крім того, за словами Демченка, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості.

"Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках", - констатував спікер.

Ситуація на кордоні на ранок

Заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

"Найбільше навпроти пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець". До того ж нагадаю, що по напрямку КПП "Ягодин" вчора і також частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажівки в обох напрямках. А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це залежно від дій, які вичиняють протестувальники. І власне протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що хоч якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі", - каже Демченко.

Також він зазначив, що незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажівок фіксуються й по напрямку пункту пропуску "Шегині".

"Більш-менш інтенсивний рух фіксується по напрямку пункту пропуску "Краківець". І власне дії з блокування загалом значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами", - додав спікер.

Повна блокада Польщею кордону із Україною

Раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів. При цьому раніше в Держприкордонслужбі припускали, що польські протестувальники на кордоні з Україною, ймовірно, не пропускають не лише звичайні вантажівки, а й фури з гуманітарними вантажами.

19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".