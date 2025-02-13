Польський міністр сумнівається у праві Трампа обговорювати ШІ з Путними після різанини в Бучі

Інформація про розмову президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним "є сигналом, який може викликати стурбованість".

Про це заявив міністр Польщі у справах Європи Адам Шлапка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу TVN24 .

"Це повідомлення, яке ми почули від президента Трампа, про те, що вони говорили не тільки про війну в Україні, а й про інші речі, щонайменше, дивно", - сказав він.

За його словами, ідея того, що вони "говорять про штучний інтелект і так далі, в той час як ми думаємо про кадри різанини в Бучі, дещо лякає".

Шлапка вважає, що ця інформація, "така тривожна, тому що вона нагадує концерт держав 19 століття".

Однак він наголосив, що "той факт, що ми чуємо про тривожний сигнал, має не лякати нас, а мобілізувати на дії".

Очевидно, що і для України, і для США, і, звичайно, для Європи, метою є мир. Тільки мир має бути в наших інтересах, тобто справедливим і міцним, наголосив Шлапка. Такі переговори мають проводитися відповідно до міжнародного права спільно Сполученими Штатами та Європою і не виключати Україну.

"Настав момент, коли найголовніше - почати діяти. Європа повинна залишатися єдиною", - сказав він. За його словами, Європі потрібно взяти на себе відповідальність за безпеку і зміцнити обороноздатність.

Він додав, що позиція глав МЗС країн Веймарського трикутника, а також Італії, Іспанії та Великої Британії вже озвучена: Європа залишиться єдиною і підтримає Україну.

"Путін не може виграти цю війну", - підкреслив він.