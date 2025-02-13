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Польский министр усомнился в праве Трампа обсуждать ИИ с Путными после резни в Буче

Польша, Четверг 13 февраля 2025 12:26
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Польский министр усомнился в праве Трампа обсуждать ИИ с Путными после резни в Буче Фото: Адам Шлапка (flickr.com/Nowoczesna)
Автор: Александр Белоус

Информация о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным "является сигналом, который может вызвать обеспокоенность".

Об этом заявил министр Польши по делам Европы Адам Шлапка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу TVN24.

"Это сообщение, которое мы услышали от президента Трампа, о том, что они говорили не только о войне в Украине, но и о других вещах, по меньшей мере, странно", - сказал он.

По его словам, идея того, то они "говорят об искусственном интеллекте и так далее, в то время как мы думаем о кадрах резни в Буче, несколько пугает".

Шлапка считает, что эта информация, "так тревожна, потому что она напоминает концерт держав 19 века".

Однако он подчеркнул, что "тот факт, что мы слышим о тревожном сигнале, должен не пугать нас, а мобилизовать на действия».

Очевидно, что и для Украины, и для США, и, конечно, для Европы, целью является мир. Только мир должен быть в наших интересах, то есть справедливым и прочным, подчеркнул Шлапка. Такие переговоры должны проводиться в соответствии с международным правом совместно Соединенными Штатами и Европой и не исключать Украину.

"Настал момент, когда самое главное - начать действовать. Европа должна оставаться единой" - сказал он. По его словам, Европе нужно взять на себя ответственность за безопасность и укрепить обороноспособность.

Он добавил, что позиция глав МИД стран Веймарского треугольника, а также Италии, Испании и Великобритании уже озвучена: Европа останется единой и поддержит Украину.

"Путин не может выиграть эту войну", - подчеркнул он.

Напомним, Трамп 12 февраля заявил, что напрямую общался с Путиным. По словам Трампа, разговор с Путиным "был продолжительный и очень продуктивный". В ходе переговоров обсуждали войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы.

Европейские лидеры уже заявили, что их нельзя отстранять от участия в переговорах. При этом они ничего не знали о разговоре Трампа с Путиным и подозревают "измену".

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