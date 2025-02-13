У Європі нічого не знали про розмову Трампа з Путіним і підозрюють зраду, - Bloomberg

Європейські лідери заявили, що їх не можна усувати від участі після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що погодився вести переговори про припинення війни в Україні Володимиром Путіним. У ЄС підозрюють "зраду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Трамп відмовився від трирічної політики США, згідно з якою нічого не має вирішуватися щодо України без Києва за столом переговорів. Але він також залишив осторонь союзників по НАТО в Європі, зацікавлених у розв'язанні конфлікту, що вирує на їхніх кордонах, які побоювалися, що більш примирлива позиція Америки буде рівносильна здачі позицій Путіну.

За словами одного чиновника, в Європі не отримали попереднього попередження про телефонну розмову Трампа з Путіним.

У коментарях на Мюнхенській конференції з безпеки інші назвали це "зрадою", заявивши, що побоюються, що США поступаються ключовими вимогами Путіна, не отримуючи нічого натомість.

"У будь-яких переговорах Європа має відігравати центральну роль", - заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Будь-яка угода, укладена без Європи, "не буде довготривалою", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечує, що дзвінок Трампа дорівнював зраді Європи, назвавши його "кращим переговірником на планеті" і заявивши, що США "визнали неймовірні зобов'язання", які взяли на себе союзники. Переговорний мир, сказав він, "вимагатиме від обох сторін визнання того, чого вони не хочуть".

"Вкрай важливо, щоб після укладення угоди вона не розвалювалася", - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Європейські лідери наголосили на постійній необхідності для Європи більше інвестувати у власну оборону, давня вимога Трампа, яка знову стала актуальною з огляду на його скептицизм щодо альянсу НАТО. Гегсет також повторив заклики до альянсу збільшити витрати до 5% від валового внутрішнього продукту.

У Європі також спробували продемонструвати адміністрації Трампа весь обсяг своєї фінансової підтримки України: Рютте заявив, що 2024 року понад половину видатків оплатили союзники за винятком США.