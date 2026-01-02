ua en ru
Польский доброволец умер от тяжелых ранений после боев на Харьковщине

Польша, Пятница 02 января 2026 15:31
UA EN RU
Польский доброволец умер от тяжелых ранений после боев на Харьковщине Фото: погиб польский доброволец в боях на Харьковщине (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В больнице умер 28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз". Он получил тяжелые ранения в боях на Харьковщине в конце декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Кацпер Басс, известный под позывным "Француз", умер 31 декабря от тяжелых ранений, полученных во время боевых действий в Харьковской области.

По имеющимся данным, в момент ранения Басс находился на боевых позициях.

Точные обстоятельства инцидента пока неизвестны, поскольку другой военнослужащий, который находился рядом, также получил тяжелые ранения и находится в состоянии медикаментозной комы.

Побратимы из состава разведывательно-ударной группы Rug Hamlet предполагают, что ранения могли быть вызваны артиллерийским обстрелом, атакой дрона или взрывом гранаты.

По их словам, внутри укрытия хранились боеприпасы, гранаты и газовые баллоны, что могло усилить последствия поражения.

С масштабными ожогами тела "Француза" эвакуировали в специализированное ожоговое отделение в Польше. Однако поражения кожи, легких и почек оказались несовместимыми с жизнью.

Три года на фронте

Кацпер Басс провел более трех лет на фронте, воюя на большинстве ключевых направлений.

В 2022 году он был награжден украинской государственной наградой "За мужество", а в 2023-м получил "Крест храбрых" - одну из боевых наград Вооруженных сил Украины.

Вся взрослая жизнь добровольца была связана с военным делом. После достижения совершеннолетия он пытался вступить в польскую армию, однако впоследствии, в 19 лет, присоединился к "Французскому иностранному легиону", откуда и происходит его позывной.

В октябре 2022 года Басс прибыл в Украину, прошел подготовку и был направлен на позиции на Сватовском и Купянском направлениях.

Напомним, что в Украине во время боевых действий погиб австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон. По предварительным данным, он пал в боях против российских оккупантов.

Также мы писали, что 9 декабря в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. По информации, военный получил смертельные травмы в результате несчастного случая во время наблюдения за испытаниями новой оборонительной системы украинскими военными вдали от линии фронта.

