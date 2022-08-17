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Польские "Крабы" на войне в Украине. В ВСУ показали работу артустановки и ее экипажа

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Киев, Среда 17 августа 2022 11:16
Польские "Крабы" на войне в Украине. В ВСУ показали работу артустановки и ее экипажа Фото: польские САУ "Краб" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Польские самоходные артиллерийские установки Krab уже около трех месяцев помогают украинским бойцам уничтожать оккупантов. Военные показали, как работает САУ и ее экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

САУ "Краб" - современные самоходные гаубицы, которые передвигаются на гусеничном шасси и способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Максимальная скорострельность пушки со стволом калибра 155 мм составляет 6 выстрелов в минуту. Также доступна стрельба сериями снарядов. Но практическая скорострельность в боевых условиях, когда экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, - два выстрела в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

РБК-Украина раскрывало все характеристики зениток Gepard.

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