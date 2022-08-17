Польские "Крабы" на войне в Украине. В ВСУ показали работу артустановки и ее экипажа
Польские самоходные артиллерийские установки Krab уже около трех месяцев помогают украинским бойцам уничтожать оккупантов. Военные показали, как работает САУ и ее экипаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
САУ "Краб" - современные самоходные гаубицы, которые передвигаются на гусеничном шасси и способны поражать цели на расстоянии до 40 км.
Максимальная скорострельность пушки со стволом калибра 155 мм составляет 6 выстрелов в минуту. Также доступна стрельба сериями снарядов. Но практическая скорострельность в боевых условиях, когда экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, - два выстрела в минуту.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.
РБК-Украина раскрывало все характеристики зениток Gepard.