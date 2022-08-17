Польські "Краби" на війні в Україні. У ЗСУ показали роботу артустановки та її екіпажу

Польські самохідні артилерійські установки Krab вже близько трьох місяців допомагають українським бійцям знищувати окупантів. Військові показали, як працює САУ і її екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

САУ "Краб" - сучасні самохідні гаубиці, які пересуваються на гусеничному шасі і здатні вражати цілі на відстані до 40 км.