Польские эксперты прибыли в Россию для осмотра самолета Качинского

В Смоленске (Российская Федерация) начался очередной этап осмотра польскими экспертами самолета Ту-154, который разбился в 2010 году с президентом Лехом Качинским на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, в Россию прибыли семь человек, среди них представители Национальной прокуратуры Польши. Они осматривают элементы самолета и фиксируют это на фото и видео.

По неофициальной информации, целью визита прокуроров является проведение исследований, которые американские эксперты, которые сотрудничают с польскими следователями, посчитали необходимыми.

Отметим, что за этот год это второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета Ту-154М.

Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качинский.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши призвали Россию вернуть обломки самолета Ту-154М, который разбился близ Смоленска 10 апреля 2010 года.

РБК-Украина писало, что Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами РФ.