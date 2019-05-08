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РФ согласилась открыть Польше доступ к самолету Качинского

Новости » Общество    08.05.2019 - 21:40
РФ согласилась открыть Польше доступ к самолету Качинского
Фото: катастрофа под Смоленском (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

Обломки самолета продолжают носить статус вещественных доказательств

Российское следствие одобрило запрос от Польши на осмотр обломков самолета польского президента Леха Качинского, доступ к фрагментам откроют в конце мая. Об этом сообщается на сайте следом РФ.

"В конце марта этого года следствие РФ одобрило запрос от компетентных органов Республики Польша на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, промежуточного узла и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении.

Обломки самолета продолжают носить статус вещественных доказательств, расследование на сегодня не завершено.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши призвали Россию вернуть обломки самолета Ту-154М, который разбился близ Смоленска 10 апреля 2010 года. 

РБК-Украина писало, что Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами РФ.

Ранее председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы. Согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качинский.

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