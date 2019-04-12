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Польша требует от РФ как можно скорее вернуть обломки самолета Качинского

Новости » Политика    12.04.2019 - 12:13
Польша требует от РФ как можно скорее вернуть обломки самолета Качинского
Фото: катастрофа под Смоленском (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

В РФ заявили о "невозможности возврата" обломков самолета

В Министерстве иностранных дел Польши призвали Россию вернуть обломки самолета Ту-154М, который разбился близ Смоленска 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает "Польское радио".

Заявление МИД Польши является реакцией на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сказала, что обломки самолета в дальнейшем невозможно вернуть Польше, ведь уголовное дело, которое ведет Следственный комитет РФ по делу смоленской катастрофы, не завершено. Она подчеркнула, что обломки самолета, как вещественное доказательство в этом деле, в дальнейшем невозможно вернуть Польше.

В МИД Польши, комментируя слова представителя российского дипломатического ведомства, отметили, что "с удивлением" восприняли позицию Российской Федерации.

"Обломки являются собственностью Республики Польша. Польша ожидает их возвращения как можно скорее", - подчеркнули в ведомстве.

РБК-Украина писало, что Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами РФ.

Ранее председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы. Согласно выводам Подкомиссии, причиной уничтожения самолета были взрывы.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качинский.

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