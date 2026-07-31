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Польські винищувачі знову перехопили літак-розвідник РФ над Балтикою

18:16 31.07.2026 Пт
2 хв
Росія вчергове провокує Польщу
aimg Олена Бджола
Фото: російський літак-розвідник Іл-20 (x.com/KosiniakKamysz)

Літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в Х.

Російський літак знову провокував ППО Польщі

Польські винищувачі F-16 успішно перехопили порушника 31 липня.

"У першій половині дня чергова пара польських F-16 за 40 кілометрів на північ від Колобжега (місто на узбережжі Балтійського моря - ред.) перехопила російський літак-розвідник Іл-20", - пише Косіняк-Камиш.

За його словами, літак РФ вкотре здійснював політ у міжнародному повітряному просторі. Транспондер було вимкнуто.

Глава міноборони Польщі заявив, що порушення повітряного простору країни не сталося.

Косіняк-Камиш наголосив, що Збройні сили Польщі:

  • безперервно контролюють ситуацію,
  • рішуче реагують на дії РФ у тісній взаємодії із союзниками по НАТО.

РФ порушує повітряний простір

Раніше РБК-Україна писало, що два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня.

Нагадаємо, що літак-розвідник Іл-20 РФ наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем 14 липня. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.

Також у Польщі вважають, що Росія змінила тактику та уважно спостерігає за навчаннями НАТО біля Балтійського моря, готуючись до можливих провокацій.

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Російська ФедераціяПольщаF-16