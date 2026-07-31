Польські винищувачі знову перехопили літак-розвідник РФ над Балтикою

Російський літак знову провокував ППО Польщі

Польські винищувачі F-16 успішно перехопили порушника 31 липня.

"У першій половині дня чергова пара польських F-16 за 40 кілометрів на північ від Колобжега (місто на узбережжі Балтійського моря - ред.) перехопила російський літак-розвідник Іл-20", - пише Косіняк-Камиш.

За його словами, літак РФ вкотре здійснював політ у міжнародному повітряному просторі. Транспондер було вимкнуто.

Глава міноборони Польщі заявив, що порушення повітряного простору країни не сталося.

Косіняк-Камиш наголосив, що Збройні сили Польщі:

безперервно контролюють ситуацію,

рішуче реагують на дії РФ у тісній взаємодії із союзниками по НАТО.

РФ порушує повітряний простір

Раніше РБК-Україна писало, що два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня.

Нагадаємо, що літак-розвідник Іл-20 РФ наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем 14 липня. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.