Польські прикордонники запобігли спробі 220 нелегалів з Білорусі "прорвати кордон"

Провокації Білорусі

Нагадаємо, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокації на кордоні з Польщею. Для цього вона, зокрема, застосовувала свою військову техніку та мігрантів.

Наприклад, минулого року кілька гелікоптерів Білорусі залетіли у повітряний простір Польщі.

Також Мінськ хотів навмисно переправити на територію Польщі сотні мігрантів. Президент Анджей Дуда назвав такі дії гібридними атаками.

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