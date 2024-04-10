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Польські прикордонники запобігли спробі 220 нелегалів з Білорусі "прорвати кордон"

Ілюстративне фото: кордон Польщі з Білоруссю хотіли "прорвати" нелегали (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські прикордонники та військові не дали 220 іноземцям нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонної служби Польщі.

За інформацією прикордонників, сьогодні, 10 квітня, близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.

Як зазначили у прикордонній службі, іноземці поводилися агресивно - вони кидали у бік прикордонників та військових гілки та каміння. Також у них відібрали "небезпечний інструмент, який було зроблено з дерева та цвяхів".

"Спробу було успішно припинено. Мігранти відступили вглиб Білорусі", - уточнили прикордонники.

Провокації Білорусі

Нагадаємо, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокації на кордоні з Польщею. Для цього вона, зокрема, застосовувала свою військову техніку та мігрантів.

Наприклад, минулого року кілька гелікоптерів Білорусі залетіли у повітряний простір Польщі.

Також Мінськ хотів навмисно переправити на територію Польщі сотні мігрантів. Президент Анджей Дуда назвав такі дії гібридними атаками.

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