Польские пограничники пресекли попытку 220 нелегалов из Беларуси "прорвать границу"

Провокации Беларуси

Напомним, Беларусь уже неоднократно устраивала провокации на границе с Польшей. Для этого, она в частности, применяла свою военную технику и мигрантов.

К примеру, в прошлом году несколько вертолетов Беларуси залетели в воздушное пространство Польши.

Также Минск хотел намеренно переправить на территорию Польши сотни мигрантов. Президент Анджей Дуда назвал такие действия гибридными атаками.

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