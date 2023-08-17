Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на польському кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolskie Radio .

"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим протягом багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є секретом, оскільки у нас є відеодокази того, що ми не безпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб брали участь у витісненні мігрантів за кордон", – заявив Дуда.

За його словами, кордон Польщі з Білоруссю також є кордоном Європейського Союзу. Тому Польща також несе додаткову відповідальність перед європейськими союзниками.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Зараз там перебуває близько 6,4 тисяч "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

У зв'язку з цим у Литві заявили, що з 18 серпня закриють два пункти пропуску на кордоні, перенаправляючи рух на чотири інші пункти пропуску. Крім того, країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.