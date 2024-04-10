Польські прикордонники запобігли спробі 220 нелегалів з Білорусі "прорвати кордон"

Польські прикордонники та військові не дали 220 іноземцям нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонної служби Польщі.

За інформацією прикордонників, сьогодні, 10 квітня, близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка. Як зазначили у прикордонній службі, іноземці поводилися агресивно - вони кидали у бік прикордонників та військових гілки та каміння. Також у них відібрали "небезпечний інструмент, який було зроблено з дерева та цвяхів". "Спробу було успішно припинено. Мігранти відступили вглиб Білорусі", - уточнили прикордонники.