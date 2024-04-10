Польские пограничники пресекли попытку 220 нелегалов из Беларуси "прорвать границу"

Польские пограничники и военные не дали 220 иностранцам нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

По информации пограничников, сегодня, 10 апреля, около 10:00 была попытка незаконного пересечения границы возле поселка Беловежа. Группа из более чем 220 иностранцев пыталась проникнуть в Польшу через реку Пшеволка. Как отметили в пограничной службе, иностранцы вели себя агрессивно - они бросали в сторону пограничников и военных ветки и камни. Также у них отобрали "опасный инструмент, который был сделан из дерева и гвоздей". "Попытка была успешно пресечена. Мигранты отступили вглубь Беларуси", - уточнили пограничники.