Польские пограничники пресекли попытку 220 нелегалов из Беларуси "прорвать границу"
Польские пограничники и военные не дали 220 иностранцам нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.
По информации пограничников, сегодня, 10 апреля, около 10:00 была попытка незаконного пересечения границы возле поселка Беловежа. Группа из более чем 220 иностранцев пыталась проникнуть в Польшу через реку Пшеволка.
Как отметили в пограничной службе, иностранцы вели себя агрессивно - они бросали в сторону пограничников и военных ветки и камни. Также у них отобрали "опасный инструмент, который был сделан из дерева и гвоздей".
"Попытка была успешно пресечена. Мигранты отступили вглубь Беларуси", - уточнили пограничники.
Провокации Беларуси
Напомним, Беларусь уже неоднократно устраивала провокации на границе с Польшей. Для этого, она в частности, применяла свою военную технику и мигрантов.
К примеру, в прошлом году несколько вертолетов Беларуси залетели в воздушное пространство Польши.
Также Минск хотел намеренно переправить на территорию Польши сотни мигрантов. Президент Анджей Дуда назвал такие действия гибридными атаками.
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