Польські прикордонники пояснили, чому Усика закували в наручники

Як пояснив Міхаловський, Олександра Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.

"Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням", - додав він.

За словами прикордонника, використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.

"Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно", - пояснив Міхаловський.

Після того, як Усика перевели до офісного приміщення - наручники були негайно зняті з нього.

Затримання Усика у Польщі

У ніч з 17 на 18 вересня з’явилась інформація про затримання українського боксера в аеропорту Кракова, Польща. В мережі було опубліковано відео, де спортсмен спілкується з представниками уніформованих служб, а його супроводжують у наручниках.

Дружина боксера на своїх сторінках у соцмережах запевнила, що ситуація під контролем і нічого серйозного не сталося.

На цей інцидент оперативно відреагували міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і президент Володимир Зеленський.

Пізніше Усика відпустили, і він висловив подяку українським дипломатам та польським правоохоронним органам за допомогу.