Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною: яка їхня головна вимога

Польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
За даним прес-служби, Мінінфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску "Дорогуськ".
"У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Останні пропозиції не погодили", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомили, що ключова вимога протестувальників - це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками 13 листопада.
Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.