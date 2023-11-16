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Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною: яка їхня головна вимога

Фото: польські перевізники відмовилися припинити страйк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даним прес-служби, Мінінфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску "Дорогуськ".

"У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Останні пропозиції не погодили", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що ключова вимога протестувальників - це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками 13 листопада.

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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ПольщаКордон з Україною