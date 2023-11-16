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Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной: какое главное требование

Фото: польские перевозчики отказались прекратить забастовку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По данным пресс-службы, Мининфраструктуры Украины с Министерством инфраструктуры Польши и Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности 15 ноября провели переговоры на пункте пропуска "Дорогуск".

"В результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим. Последние предложения не согласовали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что ключевое требование протестующих - это возврат к системе разрешений. Это требование выполнено не может, о чем заявила украинская сторона, а в Директорате Еврокомиссии подчеркнули, что такой вопрос не может быть предметом этой встречи. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня следующего года.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками 13 ноября.

Более подробно о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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ПольшаГраница с Украиной