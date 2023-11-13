Блокада кордону: польські перевізники не домовились з Україною
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми не досягли угоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - заявив Рафал Меклер, організатор акції протесту у прикордонному місті Дорохуськ.
Це сталося після того, як сьогодні, 13 листопада, частина польських перевізників, які блокують кордон, зустрілися з чиновниками України та Польщі.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто
Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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