UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску

Архівне фото: протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Станом на 16:40, за київським часом, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" було призупинено. Водіїв просять врахувати цю інформацію.

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею розпочалася перша хвиля блокад. Польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.

Після низки перемовин між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вантажний рух через кордон вдалося частково відновити. Втім, польські фермери згодом ще кілька разів відновлювали блокування.

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Сьогодні прикордонники вже попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з УкраїноюДержавна прикордонна службаПольща